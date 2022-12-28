В бою за Украину погибли теробороновцы из Одессы Алексей Андронов и Костя Рудой

В декабре во время выполнения боевого задания на Херсонском направлении погибли одесские теробороновцы Алексей Андронов с позывным «Японец» и Константин Рудой с позывным «Адиль».

Об этом сообщили в пресс-службе одесской 126-ой отдельной бригады ТРО.

«Вечная память героям. Эта война забирает самых лучших сыновей Украины, но они навсегда остаются в наших сердцах. Отомстим», – говорится в сообщении бригады.

Как сообщала Одесса News, в декабре жители Беляевской городской территориальной громады простились с погибшим на войне военнослужащим Андреем Тузом.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Думская, 126 отдельная бригада ТРО г.Одесса

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