ВСУ сбили два самолёта РФ: один упал в море, второй пытался дотянуть до аэродрома

Вечером 14 января в небе над Азовским морем украинские военные сбили российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и подбили бомбардировщик ИЛ-22М.

Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на заместителя председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке в Верховной Раде Юрия Мысягина и источники «РБК-Украина» в Силах обороны.

Отмечается, что самолёт Ил-22М11 осуществлял дежурство в районе Стрелкового и был подбит вдоль побережья Азовского моря около 21 часов 14 января. После попадания в него пытался сесть в Анапе, куда запросил эвакуацию, бригаду медиков и пожарных.

Как сообщается, самолёт А-50 был сбит сразу после его заступления на дежурство в районе Кирилловки около 21:10-21:15 14 января. А-50 исчез с радаров и прекратил отвечать на запросы тактической авиации, а позже пилотом самолёта Су-30 вкс РФ было обнаружено воспламенение и падение неустановленного воздушного судна.

Одесса News информировала, что Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года уничтожили 329 самолётов и 324 вертолёта.

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