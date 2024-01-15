Одесская область — третья в Украине по закупке мажорных авто за бюджетные деньги

Элитные внедорожники Volkswagen Touareg и Land Cruiser Prado, престижный легковой Arteon – такие авто стоимостью в несколько миллионов гривен за каждый закупали в течение 2023 года украинские государственные учреждения и предприятия.

Обновление бюджетных автопарков, в общей сложности, обошлось налогоплательщикам в 3,6 миллиарда гривен, — сообщает Nikcenter.

Издание проанализировало, кто и зачем тратил больше всего денег на машины в течение второго года войны.

Отмечается, что в 2023 году за бюджетные средства в регионах Украины приобрели около 3,5 тысяч легковых автомобилей, в общей сложности, на сумму более 3,6 миллиардов гривен. Почти половину автомобилей приобрели без тендеров по прямым договорам. При этом закупки дорогих легковых машин часто проводились по процедуре «оборонная закупка» – это позволило засекретить не только текст договора и требования к автомобилю, но и личность поставщика.

Среди крупнейших покупателей оказалось ГП «Леса Украины», которому обновление автопарка пикапов и внедорожников обошлось почти в 200 млн грн. Это больше, чем составили расходы на машины в любом регионе Украины.

На втором месте среди регионов – Днепропетровская область, где потратили 192 млн. грн. на 191 машину.

В Одесской области новый автопарк обошёлся более чем в 152 млн грн.

За Николаевской областью – седьмое место, здесь потратили 118 млн грн на 103 легковых автомобиля.

Интересно, что бюджетники Луганщины, весь 2023 год полностью находившейся под оккупацией, потратили на легковой автопарк 43 миллиона, и обошли по этому показателю три «тыловых» области.

Меньше всего автомобилей за прошлый год приобрели на Тернопольщине.

Ожидаем, почти половина средств от общей суммы, потраченной на легковые авто, приходится на Киевскую область и столицу, ведь именно здесь размещены крупнейшие покупатели легковых автомобилей.

Например, в прошлом году АО Ощадбанк заменил свой парк инкассаторских машин, а госпредприятие «Медицинские закупки Украины» купило большие партии машин скорой помощи.

В некоторых областях местные органы власти сосредоточились на закупке старых иномарок у частных лиц. Безусловный рекорд в приобретении б/у авто принадлежит исполкому Нетишинского городского совета на Хмельнитчине: там за год 74 раза приобрели подержанные авто у физических лиц на 20 млн грн.

Самое дешёвое приобретение через ProZorro сделал Шумский городской совет на Тернопольщине, который заплатил одну гривну за десятилетний кроссовер Renault Duster. Отмечается, что именно Renault Duster стали самыми популярными автомобилями 2023 среди бюджетников.

Прежде всего, «дастеры» скупала полиция, но не гнушались относительно недорогими внедорожниками чрезвычайники, медики и местные органы власти.

Цена на новые кроссоверы, произведённые румынским и турецким заводами французской компании, колебались от 700 тысяч до миллиона гривен.

Однако, в рейтинг самых дорогих вошли уже совсем другие машины. Первая двадцатка самых дорогих легковушек на ProZorro в этом году подобрана в выразительном милитари-стиле. За исключением дорогостоящих бронированных микроавтобусов Ощадбанка, здесь собрались преимущественно японские полноприводные внедорожники, а также немецкие и корейские минивэны. В этой колонне бросаются в глаза «штатские» лифтбеки Национальной полиции. В мае стражи порядка приобрели четыре машины Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TSI 4Motion по цене от 2,2 до 2,5 млн грн. Выбранная Нацполом процедура оборонной закупки позволила скрыть не только требования к машинам, но и поставщику.

Среди покупателей преобладают силовики: центральный аппарат и региональные управления Службы безопасности, Государственная служба охраны, Национальная полиция. Следует признать, что силовики обычно брали машины с отметкой «автомобиль специального назначения». Но во всех случаях, где закупки открыты и ProZorro содержит договоры или тендерную документацию, эта отметка означает лишь наличие сирены и проблескового маячка на крыше престижных автомобилей.

Впрочем, среди «генеральских» машин в рейтинг попали и гражданские владельцы. Так, Луганский медицинский институт, релокировавшийся в Ровенскую область, приобрёл Hyundai Staria с указанием цели: для перевозки студентов. Популярный у состоятельных покупателей минивэн, рассчитанный на 6 пассажиров, имеет тонированные окна и кожаные сиденья с подогревом.

Такой же легковой автомобиль приобрёл и прославленный своими дорогостоящими тендерами детский лагерь «Очарованная долина» в Закарпатье, принадлежащий администрации Шевченковского района столицы.

Также обратило на себя внимание КП ЖКХ «Липоводолинское». Сумские коммунальщики выбрали для себя один из самых дорогих минивэнов — Wolkswagen Caravelle, который чаще всего покупали СБУ и Государственная служба охраны. Не гнушались приобретением дорогих машин и управления делами мэрии Днепра и Краснопольский сельсовет из Сумщины, взявшие внедорожники Toyota Land Cruiser. В Днепре приобрели авто за 2,1 млн грн, в Краснополье – за 1,9 млн грн.

Nikcenter не включил в рейтинг многочисленные реанимобили и машины скорой помощи. Стоимость этих автомобилей в значительной степени определяется комплектом дополнительного медицинского оборудования. Самый дорогой реанимобиль на базе Volkswagen Crafter за 3,9 млн грн приобрёл Одесский военный госпиталь Госпогранслужбы.

Также в рейтинг не вошли почти два десятка снегоболотоходов «Богун», которые приобрели аварийно-спасательные отряды ГСЧС нескольких областей по стандартной цене в 6,5 млн грн. Не учитывались также спецавтомобили мобильных оперативных групп ГСЧС. Самый дорогой из них на базе Volkswagen T6.1 Kasten L2H1 приобрело ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области за 7,6 млн грн. В основном, эти машины покупались за целевые средства Евросоюза, без описания дополнительного оборудования.

Декабрь – время искушения воспользоваться снижением внимания общественности к закупкам. Именно в этом месяце СБУ одним соглашением пополнила свой автопарк на полсотни дорогих внедорожников от Toyota общей стоимостью более 50 млн грн. Автомобили приобретены по процедуре «оборонной закупки», что позволило не только выбрать поставщика без использования электронной системы, но и засекретить его название и требования к внедорожникам.

Тем же путём пошли нацгвардейцы. Военная часть 3057 Национальной гвардии Украины 20 декабря заключила договор по засекреченной процедуре оборонной закупки на поставку трёх ценных Toyota на 6,4 млн грн. Выбор нацгвардейцев остановился на пикапе TOYOTA HILUX за 2,3 млн. грн., а также TOYOTA PRADO в комплектации ELEGANCE и TOYOTA PRADO в комплектации COMFORT за 2,3 млн. грн. и 1,9 млн. грн. соответственно.

Но автообновку под ёлку положили не только силовикам. 12 декабря директор Черновицкой областной больницы приобрел у ООО «АЛЬЯНС-ИФ» новенький лифтбек SKODA Octavia A8 Style 2,0 выпуска 2024 года (именно так записано в сделке). Цена новой машинки – 1,2 млн. грн. Договор фиксирует цвет авто – серый графит, но не содержит никаких упоминаний о том, что речь идёт о специализированном санитарном автомобиле или дополнительном медицинском оборудовании. На сайтах официальных дилеров особо подчеркнуто наличие новой развлекательной системы в салоне и передние кресла с массажем. Кстати, это единственная закупка авто дороже миллиона в Черновицкой области.

25 декабря ГП «Славянский лесхоз» Донецкой области срочно приобрёл на открытых торгах у единственного участника пару компактных кроссоверов SUZUKI Sx-4 S-Cross 2023 выпуска за 2,2 млн грн. Уже через несколько дней лесники перевели за них деньги поставщику. Напомним, что Славянск сейчас регулярно обстреливается российскими войсками.

Постоянная угроза длительных блекаутов из-за атак россиян по энергетической инфраструктуре, которую, учитывая опыт 2022 года, ожидали по всей стране, побудила некоторых бюджетников к удивительным решениям. У местных властей в некоторых регионах Украины появилось желание приобрести электромобили.

Так, управление ЖКХ Лозовского горсовета в Харьковской области приобрело за 1,5 млн грн электромобиль Volkswagen ID4 PRIME, а управление соцзащиты этого города отдало 2,5 млн грн за пару электромобилей. Ещё один электромобиль, но уже Honda eNSL, решил взять управление молодёжи и спорта Богодуховского горсовета также на Харьковщине.

Однако по численности приобретённых электромобилей победителем стал Николаев. Четыре белых электромобиля MG 4 STD за 991 тысячу гривен каждый приобрёл исполком Николаевского горсовета. Ещё пару электрических Nissan Leaf купило местное коммунальное предприятие вдвое дешевле. Местные власти и коммунальные предприятия в редких случаях указывали в ProZorro целью приобретения автомобилей усиление способности терробороны или помощь защитникам Украины. В то же время наблюдалось много попыток засекретить обычные обновления автопарка. Хотя в конце года ProZorro открыло возможность для заказчиков вносить обоснование закупок, им пользовались редко и формально.

Только резонанс в медиа и соцсетях многомиллионных автомобильных контрактов заставляет оправдываться перед общественностью. Именно так произошло с закупкой 13 декабря КП «Николаевские парки» восьми «паркетников» Suzuki за 7,2 млн грн. После скандала мэрия и Главное управление разведки заверили, что закупка происходит в интересах обороны страны.

С учётом жёсткого бюджетного дефицита общественное внимание к закупкам автомобилей в 2024 году, по всей видимости, только усилится. Но уступят ли распорядители бюджета на третьем году большой войны своим привычным уровнем автомобильного комфорта?

Одесса News информировала, что рабочая группа «Прозрачность и подотчётность» при Одесской облгосадминистрации с октября по декабрь 2023 года предотвратили проведение якобы неотложных тендеров на общую сумму более 169 млн гривен.

Инфографика: Nikcenter

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