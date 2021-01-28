На трассе Киев-Одесса — 4-хкилометровая пробка

В Одесской области на автодороге М-05 Киев-Одесса из-за заносов и гололедицы образовался затор из около 100 крупногабаритных транспортных средств протяжённостью почти четыре километра.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

«Вблизи с. Петроверовка Ширяевского района Одесской области на автодороге М-05 Киев-Одесса из-за заносов и гололедицы образовался затор из крупногабаритных транспортных средств (около 100 ед., протяжённостью около 4 км)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для расчистки дороги и ликвидации автомобильного затора привлечено 8 единиц техники Службы автомобильных дорог. Движение перекрыто подразделениями Нацполиции.

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен. Однако есть ограничения движения: в Одесской области — транспортных средств на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса-Кучурган и на всех автодорогах местного значения.

Отсутствуют также проезды до 8 населённых пунктов в Одесском (1), Белгород-Днестровском (5) и Березовском (2) районах Одесской области.



Подразделениями ГСЧС проведена буксировка более 400 транспортных средств, тем самым оказана помощь более 1 тыс. 200 гражданам.

Координацию действий осуществляют штабы облгосадминистрации и Укравтодора.

Как сообщала Одесса News, ночь с 27 на 28 января прошла в Одесской области в сложных метеорологических условиях. Непрекращающийся дождь под воздействием минусовой температуры переходил в мокрый снег, что привело к частичному обледенению контактной сети электрического транспорта, электросетей и деревьев.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области