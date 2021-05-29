Артснаряд времён прошедшей войны найден на территории одесской 11-й больницы

28 мая в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Одессе на ул. Академика Воробьёва, 5, на территории городской клинической больницы №11, во время ремонтных работ нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны.

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что на место вызова прибыли пиротехники, которые при обследовании территории обнаружили один артиллерийский снаряд калибра 152 мм.

Снаряд вытащили из земли, перевезли в специально отведённое место и уничтожили.

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года одесские пиротехники в Беляевском районе Одесской области уничтожили взрывоопасные предметы времён войны, найденные после взрыва гранаты в доме погибшего «коллекционера» военных снарядов и гранат.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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