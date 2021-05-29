В Одессе на выходных будут проводиться дорожные работы (адреса)

29-30 мая в Одессе будут продолжены ремонтные работы дорожного и тротуарного покрытия.

Об этом информирует Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета.

Так, в Приморском районе будет продолжен капитальный ремонт улиц Новощепной ряд, Преображенской и Черняховского, а также ремонт тротуаров на Приморском бульваре.

В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера.

В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары на ул.Чубаевской. Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на ул.Китобойной и в Ванном переулке.

В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет вестись по улицам Парковая, Наливная, Атамана Головатого.

Отмечается, что в зависимости от погодных условий план работ может быть изменён.

Как сообщала Одесса News, 30 мая с 08:00 до 15:00 в связи с проведением легкоатлетического спортивно-массового мероприятия «Одесса — Новая Почта. Полумарафон» будет частично перекрыто движение транспорта.

Фото:Одесса News/Александр Александров

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