В Одессе в воскресенье, 30 мая, будет частично перекрыто движение транспорта

30 мая с 08:00 до 15:00 в связи с проведением легкоатлетического спортивно-массового мероприятия «Одесса — Новая Почта. Полумарафон» будет частично перекрыто движение транспорта.

Как сообщает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета,движение транспорта будет перекрыто по улицам: Дерибасовская, Ришельевская, Базарная, Канатная, Пироговская, просп. Шевченко.

С 07:00 до 13:00 (или до завершения мероприятия) вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

Работа троллейбусных маршрутов №№ 3, 5 будет приостановлена.

Работа троллейбусных маршрутов №№ 7, 9 будет организована до пл. Десятого апреля и в обратном направлении.

Работа троллейбусных маршрутов №№ 10, 11 будет организована до 4 ст. Б. Фонтана и в обратном направлении.

Автобусного маршрута № 4:

— в направлении движения к ул. Семинарской — от ул. Сегедской на просп. Гагарина, ул. Среднефонтанской, ул. Семинарской;

— в направлении движения к промрынку «7 километр» — от ул. Семинарской на ул. Среднефонтанской, ул. Гагарина, ул. Сегедская и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 185:

— в направлении движения к Соборной пл. — от 5 ст. Б. Фонтана на Фонтанской дороге, ул. Сегедская, просп. Гагарина, ул. Среднефонтанской, привокзальную площадь и далее по маршруту;

— в направлении движения к Мемориалу 411 батареи — от ул. М. Арнаутской на ул. Ришельевскую, ул. Водопроводную, Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Пироговскую, ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю ст. Б. Фонтана и дальше по маршруту.

Автобусного маршрута № 198:

— в направлении движения к ул. Неждановой — от пл. Десятого апреля на ул. Черняховского, 5-ю ст. Б. Фонтана, Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, ул. Среднефонтанскую, Привокзальную площадь и далее по маршруту;

— в направлении движения к Аркадии — от ул. Семинарской на ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу 5-ю ст. Б. Фонтана, ул. Черняховского, пл. Десятого апреля и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 127:

— в направлении движения до железнодорожного вокзала — от ул. Сегедской на просп. Гагарина, ул. Среднефонтанской, привокзальную площадь и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 208:

— в направлении движения к ул. Воровского — от ул. Сегедской на просп. Гагарина, ул. Среднефонтанской, привокзальную площадь, ул. Пушкинскую и дальше по маршруту;

— в направлении движения к ж/м «Таирова» — от ул. Пироговской на ул. Канатную, ул. Сегедскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 210:

— в направлении движения к Пересыпскому мосту — от ул. Сегедской на просп. Гагарина, ул. Среднефонтанской, привокзальную площадь, ул. Пушкинскую, ул. М. Арнаутскую, ул. Осипова, ул. Польскую и дальше по маршруту;

— в направлении движения к ул. Левитана — от ул. Польской на ул. Осипова, ул. В. Арнаутскую, ул. Ришельевскую и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 115:

— в направлении движения к пос. Сахарный — от пл. Десятого апреля на ул. Черняховского, 5-ю ст. Б. Фонтана, Фонтанская дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, ул. Среднефонтанскую, привокзальную площадь и далее по маршруту;

— в направлении движения к Аркадии — от ул. Семинарской на ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю ст. Б.Фонтана, ул. Черняховского, пл. Десятого апреля и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 220А:

— в направлении движения к Экономическому университету — от ул. Екатерининской на ул. Бунина, ул. Преображенскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 242:

— в направлении движения к Пересыпскому мосту — от 5-й ст. Б. Фонтана на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, ул. Среднефонтанскую, привокзальную площадь и далее по маршруту;

— в направлении движения к Адмиральского просп. — от ул. Канатной на ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю ст. Б. Фонтана и дальше по маршруту.

Автобусного маршрута № 146:

— в направлении движения к Пересыпскому моста — от 5-й ст. Б. Фонтана на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, ул. Среднефонтанскую, привокзальную площадь, ул. Пушкинскую, ул. Большую Арнаутскую, ул. Преображенскую и далее по маршруту;

— в направлении движения к «Метро» (ул. Небесной Сотни) — от ул. Бунина на ул. Екатерининскую, ул. М. Арнаутская, ул. Ришельевскую, ул. Водопроводную, Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Пироговскую, ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю ст. Б. Фонтана и дальше по маршруту.

Автобусных маршрутов №№ 148, 150:

— в направлении движения к Александровскому просп. — от ул. Пушкинской на ул. Б.Арнаутскую, ул. Екатерининскую, ул. Жуковского и далее по маршрутам;

— в направлении движения к ж/м «Таирова» — от ул. Бунина на ул. Екатерининскую, ул. М. Арнаутскую, ул. Ришельевскую и дальше по маршрутам.

Автобусный маршрут № 175:

— в направлении движения к Соборной пл. — от ул. Сегедской на просп. Гагарина, ул. Среднефонтанскую, привокзальную площадь, ул. Пушкинскую, ул. Б. Арнаутскую, ул. Екатерининскую, ул. Жуковского и далее по маршруту;

— в направлении движения к Мемориалу 411-й батареи — от ул. Бунина на ул. Екатерининскую, ул. М. Арнаутскую, ул. Ришельевскую и дальше по маршруту.

Автобусный маршрут № 221:

— в направлении движения к Новому рынку — от Привокзальной площади на ул. Пушкинскую, ул. Б. Арнаутскую, ул. Екатерининскую, ул. Бунина, ул. Веры Холодной, Соборную пл., ул. Л. Толстого и дальше по маршруту;

— в направлении движения к Красному хутору — от ул. Бунина на ул. Екатерининскую, ул. М. Арнаутскую, ул. Ришельевскую и дальше по маршруту.

Автобусного маршрута № 145:

— в направлении движения к Перересыпским мостам — от ул. Пушкинской на ул. Б. Арнаутская, ул. Екатерининскую, ул. Бунина, ул. Преображенскую и далее по маршруту;

— в направлении движения к ул. Левитана — от ул. Бунина на ул. Екатерининскую, ул. М. Арнаутскую, ул. Ришельевскую и дальше по маршруту.

Автобусный маршрут № 203:

— в направлении движения к цементному заводу — от ул. Успенской на ул. Екатерининскую, ул. Жуковского и далее по маршруту;

— в направлении движения к ЦПКиО им. Т. Шевченко — от ул. Троицкой на ул. Екатерининскую, ул. Успенскую и дальше по маршруту.

Автобусный маршрут № 233:

— в направлении движения к ЦПКиО им. Т. Шевченко — от ул. М. Арнаутской на ул. Осипова, ул. Б. Арнаутскую и дальше по направлению к «Двух Столбам» по ​​маршруту.

Как сообщала Одесса News, 28 мая во всех четырёх районах Одессы продолжится ремонт дорожного и тротуарного покрытия.

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