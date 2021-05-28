Беларусь практически останавливает ввоз в страну украинских товаров

Украинские кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, туалетная бумага и другие товары в ближайшие полгода могут импортироваться в Беларусь только на основании индивидуальных лицензий.

Об этом в соцсети сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его данным, такое решение Совет министров Беларуси утвердил 26 мая.

«По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель», — говорится в сообщении.

По мнению торгового представителя Украины, такие действия являются необоснованными и дискриминационными, поскольку режим индивидуального лицензирования означает «ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь». Это фактически остановит украинский экспорт в эту страну.

По словам Качки, сейчас Кабмин проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси.

Кстати. Экспорт украинских товаров в Беларусь в 2020 году составил $1,33 млрд.

Как сообщала Одесса News, партия «Оппозиционная платформа-За жизнь» призвала власть отказаться от разрыва отношений с Беларусью, поскольку принятое решение по прекращению авиасообщению между странами «поспешное и не отвечающее интересам Украины и украинских граждан».

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