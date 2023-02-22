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В Беларуси вводится смертная казнь за госизмену

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21 февраля депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли во втором чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», который предусматривает смертную казнь за государственную измену для должностных лиц и военнослужащих.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Закон направлен на «повышение эффективности выполнения уголовным законодательством задач по охране мира и безопасности человечества, человека, его прав и свобод, общественных и государственных интересов, конституционного строя Республики Беларусь», говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что принятая редакция закона вносит корректировки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и, в частности, предусматривает, возможность применения смертной казни в отношении должностных лиц, занимающих государственную должность, и тех граждан, на которых распространяется статус военнослужащего, совершивших преступление, предусмотренное ст. 356 УК (измена государству).

Кроме того, новый закон допускает наказание в виде штрафа за совершение преступлений «против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства». Размер – до 50 тыс. базовых величин (25 млн грн). В действующем УК максимальный размер штрафа – в 10 раз меньше, отмечает БЕЛТА.

Проект закона был внесён в парламент Советом министров и принят в первом чтении 7 декабря 2022 года. Оппозиционный Telegram-канал NEXTA тогда писал, что власть делает первый шаг в сторону «массовых расстрелов политических оппонентов».

«Лукашисты собираются вернуть в Беларусь 37-й год. Те, кто принимает преступные законы по указке диктатора, должны нести такую же ответственность, как и те, кто их исполняет. Так называемые парламентарии – такие же преступники и предатели белорусского народа, как омоновцы и ГУБОПиКи», – считают журналисты. 

27 апреля 2022 года Палата представителей НС приняла в двух чтениях законопроект о смертной казни за покушение на совершение теракта. Как заявлял Белорусский Хельсинкский комитет, цель расширения сферы применения смертной казни – повлиять на активность протестных действий против участия Беларуси в агрессии России против Украины. В комитете отметили, что недопустимо использовать смертную казнь как угрозу или инструмент политического давления.

Кстати. Беларусь – единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь. С 1990-х годов в стране были приведены в исполнение свыше 400 смертных приговоров. Правозащитники не раз отмечали, что такое наказание может использоваться властями в качестве репрессий и угрозы для оппозиционеров по сфабрикованным уголовным делам.

В Беларуси смертная казнь применяется за совершение особо тяжких преступлений – убийств двух и более человек. В исполнение приговоры приводят путём расстрела. Родственникам и близким не сообщают о месте захоронения тела. Не применяется расстрел в отношении женщин и несовершеннолетних.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года в Иране двух ЛГБТ-активисток впервые в истории приговорили к смертной казни.

Фото: БЕЛТА

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