В Беларуси вводится смертная казнь за госизмену

21 февраля депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли во втором чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», который предусматривает смертную казнь за государственную измену для должностных лиц и военнослужащих.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Закон направлен на «повышение эффективности выполнения уголовным законодательством задач по охране мира и безопасности человечества, человека, его прав и свобод, общественных и государственных интересов, конституционного строя Республики Беларусь», говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что принятая редакция закона вносит корректировки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и, в частности, предусматривает, возможность применения смертной казни в отношении должностных лиц, занимающих государственную должность, и тех граждан, на которых распространяется статус военнослужащего, совершивших преступление, предусмотренное ст. 356 УК (измена государству).

Кроме того, новый закон допускает наказание в виде штрафа за совершение преступлений «против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства». Размер – до 50 тыс. базовых величин (25 млн грн). В действующем УК максимальный размер штрафа – в 10 раз меньше, отмечает БЕЛТА.

Проект закона был внесён в парламент Советом министров и принят в первом чтении 7 декабря 2022 года. Оппозиционный Telegram-канал NEXTA тогда писал, что власть делает первый шаг в сторону «массовых расстрелов политических оппонентов».

«Лукашисты собираются вернуть в Беларусь 37-й год. Те, кто принимает преступные законы по указке диктатора, должны нести такую же ответственность, как и те, кто их исполняет. Так называемые парламентарии – такие же преступники и предатели белорусского народа, как омоновцы и ГУБОПиКи», – считают журналисты.

27 апреля 2022 года Палата представителей НС приняла в двух чтениях законопроект о смертной казни за покушение на совершение теракта. Как заявлял Белорусский Хельсинкский комитет, цель расширения сферы применения смертной казни – повлиять на активность протестных действий против участия Беларуси в агрессии России против Украины. В комитете отметили, что недопустимо использовать смертную казнь как угрозу или инструмент политического давления.

Кстати. Беларусь – единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь. С 1990-х годов в стране были приведены в исполнение свыше 400 смертных приговоров. Правозащитники не раз отмечали, что такое наказание может использоваться властями в качестве репрессий и угрозы для оппозиционеров по сфабрикованным уголовным делам.

В Беларуси смертная казнь применяется за совершение особо тяжких преступлений – убийств двух и более человек. В исполнение приговоры приводят путём расстрела. Родственникам и близким не сообщают о месте захоронения тела. Не применяется расстрел в отношении женщин и несовершеннолетних.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года в Иране двух ЛГБТ-активисток впервые в истории приговорили к смертной казни.

Фото: БЕЛТА

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