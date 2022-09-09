В Иране двух молодых женщин из ЛГБТ-сообщества приговорили к смертной казни

В Иране двух ЛГБТ-активисток впервые в истории приговорили к смертной казни.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.

«Двух активисток-представительниц ЛГБТ-сообщества в Иране приговорили к смертной казни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они обвиняются в пропаганде гомосексуализма.

Одной из осуждённых является 31-летняя Захра Седдики Хамедани, ЛГБТ-активистка, арестованная в октябре прошлого года за свою сексуальную ориентацию, гендерную идентичность и заявления в социальных сетях о правах ЛГБТ.

По тому же делу к смертной казни приговорили 24-летнюю Эльхам Чубдар.

Двух женщины обвиняют, среди прочего, в незаконной перевозке молодых женщин в иранскую провинцию Западный Азербайджан.

Неправительственная организация Amnesty International заявила, что глубоко возмущена приговорами, призывает власти Ирана отменить смертные приговоры и освободить женщин.

Согласно отчёту правозащитных групп, в прошлом году в стране были казнены по меньшей мере 333 человека. С момента избрания президентом Ирана Ибрагима Раиси количество казней значительно возросло, в частности, на 25 процентов по сравнению с годом ранее. Чуть более трети смертных приговоров были вынесены за преступления, связанные с наркотиками.

Ранее в Иране запретили женщинам сниматься в рекламе. Этот запрет был введён на фоне того, что иранская власть усиливает репрессии в отношении женщин, требуя от них соблюдения закона, предусматривающего обязательное ношение хиджаба в общественных местах.

Указ президента Ибрагима Раиси от 5 июля о применении закона о ношении хиджаба привёл к созданию нового списка ограничений того, как женщины могут одеваться. На улицах активнее и жёстче стали работать патрули так называемой полиции морали, а в социальных сетях появились видео, на которых полицейские задерживают женщин, силой запихивают их в фургоны и куда-то везут.

После приказа Раиси женщинам, признанным не соблюдающими нормы закона, запрещают заходить в государственные учреждения, банки и общественный транспорт.

Как сообщала Одесса News, в Туркменистане женщинам запретили пользоваться частью косметических услуг, делать маникюр, пластические операции и аборты, ездить в автомобилях с мужчинами.

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