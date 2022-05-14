Правительство Туркменистана ввергло в шок женщин не только своей страны

В Туркменистане женщинам запертили пользоваться частью косметических услуг, делать маникюр, пластические операции и аборты, ездить в автомобилях с мужчинами.

Об этом сообщает «Радио Свобода» и говорится в отчёте Международной федерации планирования семьи (IPPF).

Женщинам отныне не позволяют носить «облегающую» одежду, красить волосы, наращивать ногти или ресницы и увеличивать губы.

Отмечается, что за последние недели десятки женщин потеряли работу за якобы вставленные грудные импланты или увеличенные губы. В Ашхабаде и других туркменских городах полиция во время рейдов в общественных местах и ​​офисах задерживает женщин с накладными ресницами и ногтями, доставляет их в отделения, предписывает избавиться от результатов косметических процедур и заплатить штраф в размере около 140 долларов.

По данным СМИ, в Ашхабаде за последние недели по меньшей мере 20 стюардесс были уволены из-за предполагаемого использования ими ботокса и увеличения губ. Как утверждают источники, около 50 сотрудниц национального железнодорожного оператора потеряли работу за грудные импланты и увеличение губ.

В результате ограничительных мер свою деятельность прекратили десятки салонов красоты по всей стране, получив предупреждение от полиции о запрете предлагать клиенткам «неразрешённые» процедуры и услуги.

Под новый запрет подпадают голубые джинсы и любая плотно облегающая одежда. Разрешается носить длинные платья широкого кроя и брюки с вышивкой. При этом правоохранители могут задержать женщин за ношение «неправильной одежды». Полиция фотографирует нарушительниц, составляет на них протокол и заставляет заплатить штраф. Под запрет, помимо прочего, попали и белые свадебные платья.

Также для женщин ввели запрет ездить в автомобилях с мужчинами, не являющимися им родственниками. Дорожная полиция останавливает машины с пассажирками и требует доказательств того, что женщина приходится водителю родственницей. Кроме того, женщинам запрещено сидеть на переднем сиденье рядом с водителем.

Кроме того, с апреля 2022 года правительство фактически ввело запрет на аборты. Доступ к услугам по прерыванию беременности был ограничен с 12 до 5 недель. Правительство обнародовало закон, который фактически был принят в 2015 году без консультаций с общественностью, то есть тайно. Этот закон запрещает аборты, поскольку большинство женщин на пятой неделе беременности ещё даже не знают, что они беременны.

По словам некоторых активистов и жителей Туркменистана, новые ограничения, которые не были даже официально объявлены, могут стать последней каплей в чаше терпения людей. Женщины планируют организацию массовых протестов.







Как сообщала Одесса News, Туркменистан входит в десятку стран-крупнейших преследователей СМИ.

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