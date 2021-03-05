В Одессе прошёл Марш женщин

5 марта в Одессе на Приморском бульваре, у памятника Дюку де Ришелье прошёл Марш женщин.

Как передаёт наш корреспондент, организаторами марша выступили ОО «Общественное движение «Вера, Надежда, Любовь», Ассоциация женских организаций Одесской области, ОО «Поддержка, защита и забота», «VITAL VOICES», ОО «Позитивные женщины», Клуб успешных женщин, департамент труда и социальной политики Одесского городского совета, департамент семейной и социальной политики ОГА.

Марш женщин приурочен к Международному дню прав женщин и международного мира, проводимого по инициативе ООН.

Участники акции отмечали, что Офис ООН ежегодно формулирует тему Марша. В этом году она звучит так: «Женское лидерство:приближаясь к равноправному будущему в мире во времена пандемии». Эта тема призвана привлечь внимание к огромным усилиям, которые женщины и девушки прилагают к построению более равноправного будущего и восстановлению после пандемии COVID-19.

На митинге участницы говорили о том, что Украина взяла на себя обязательства по обеспечению гендерного равенства. Однако низкий уровень участия женщин в в политических и общественных процессах, малое представительство женщин на высоких должностях, глубоко укоренившиеся гендерные стереотипы, распространение гендерно-обусловленного насилия, обострившееся в период пандемии, — только некоторые примеры гендерного неравенства в Украине.

После проведения митинга участники Марша прошли шествием по Приморскому бульвару и ул. Дерибасовской в городской сад.

Как передаёт наш корреспондент, участникам митинга мешали представители радикальных организаций, в частности, «Традиция и порядок», считающие, что гендерная политика навязывается украинским женщинам извне и противоречит традиционным устоям, веками соблюдавшимися в стране.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod