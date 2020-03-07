Одесские теннисистки попали в топ-100 успешных женщин Украины

Общественно-политический журнал «Новое время» опубликовал рейтинг ТОП-100 успешных женщин Украины, в который попали две одесские теннисистки — Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Как объясняют в «НВ», это «проект об украинках, достигших потрясающих результатов».

Отмечается, что в рейтинг попали украинки, которые достигли успехов в бизнесе, политике, общественной жизни и других значимых сферах, в частности, в категориях «Политика», «Бизнес», «Корпоративный сектор», «Спорт», «Госчиновницы», «Общество», «Культура, медиа» и «Шоу-бизнес».

Так, в разделе рейтинга «Политика» указаны вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, народный депутат, сопредседатель депутатской фракции Европейской солидарности Ирина Геращенко, народный депутат от фракции «Голос» Юлия Клименко, народный депутат, председатель фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, народный депутат, заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук и её коллега Галина Янченко, а также народный депутат от «Слуги народа», руководитель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.

В категории «Бизнес», согласно рейтингу, партнёр-основатель венчурного фонда TA Ventures, президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко, совладелица сети строительных гипермаркетов «Эпицентр-К» и Новая линия Галина Герега, основательница магазинов и маркетов «Все. Свои» Анна Луковкина, председатель Фонда Елены Пинчук, глава наблюдательного совета StarLightMedia Елена Пинчук и другие.

Наиболее широко представлена ​​категория «Корпоративный сектор», куда вошло больше всего украинок. Среди них, в частности, исполнительная директор Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко, заместитель директора госконцерна Укроборонпром Надежда Васильева, учредитель ресторанов «Черноморка», «Анчоусная» и «Селёдочная» Ольга Копылова.

В категорию «Спорт» попали фехтовальщица на саблях, шестикратная чемпионка мира Ольга Харлан, теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская, дзюдоистка, двукратная чемпионка мира Дарья Билодид и легкоатлетка Ярослава Магучих.

В категории «Госчиновницы», в частности, представлены уже бывшие министры. А именно — экс-министр образования и науки Анна Новосад и экс-министр финансов Оксана Маркарова.

Кроме того, в этой категории заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, исполняющая обязанности председателя Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова, первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич, омбудсмен Людмила Денисова, заместитель председателя Службы внешней разведки Екатерина Сляднева, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут и пресс-секретарь Президента Юлия Мендель.

В категории «Общество» в рейтинг вошла первая леди, супруга Президента Украины Елена Зеленская, директор фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина, председатель правления общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская, директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова, бывшая руководитель Минздрава, общественный деятель, продюсер фильма «Наши котики» Ульяна Супрун и другие.

В то же время, в рейтинг в категории «Культура, медиа» вошли актрисы Ирма Витовская, Ада Роговцева и Иванна Сахно, режиссёр, лауреат премии Sundance Film Festival за документальный фильм о Донбассе «Земля голубая, будто апельсин» Ирина Цилык, директор Украинского института книги Александра Коваль, генпродюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич и другие.

В категории «Шоу-бизнес» в рейтинг ТОП-100 вошли лидер и вокалистка группы The HARDKISS Юлия Санина, Джамала, солистка и основательница группы ONUKA Наталья Жижченко, хип-хоп и рэп-исполнительница аlyona аlyona, фрик-кабаре Dakh Daughters, диджейка Анастасия Топольская (DJ Nastia) и другие.

Как сообщала Одесса News, в преддверии Международного женского дня в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В.Василько определили победителей конкурса «Мадам Одесса-2020».