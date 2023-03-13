Погуляли: Замначальника Болградского военкомата отправили на фронт за танцы

Заместитель начальника Болградского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) переведён на службу в одно из боевых подразделений после того, как в сети появилось видео с вечеринки, где он танцует под песню российского исполнителя.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Командование решительно осуждает случаи легкомысленного, безответственного поведения должностных лиц сил обороны в условиях военного положения. Мы должны быть сознательными и мотивированными на борьбу с врагом. И моральный облик, и морально-психологическое состояние всех военных без исключения должно соответствовать поставленным задачам, быть основой для победы», – говорится в сообщении.

В ОК «Юг» не уточнили, в какое боевое подразделение перевели замначальника военкомата и находится ли оно на передовой.

Кадры с вечеринки распространил 9 марта Telegram-канал «Х…евая Одесса».

«Замначальника Болградского военкомата (Одесская область) тусит на 8 Марта под песню «Алкоголичка» российского артиста Александра Реввы (псевдоним Артур Пирожков, — ред.)», – сообщалось в подписи к видео.

Кстати. Верховная Рада на заседании 19 июня 2022 года приняла во втором чтении и в целом доработанный законопроект №7273-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора», который частично запрещает российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве.

Речь идёт о полном и бессрочном запрете публичного исполнения, публичного показа, публичной демонстрации, публичной трансляции фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов исполнителей, которые были гражданами РФ после 1991 года. Запрет не будет касаться российских певцов, которые входят в перечень музыкальных исполнителей, осуждающих агрессию против Украины («белый список»). Этот список должен формировать СНБО.

Как сообщала Одесса News, группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, предусматривающий отмену праздничных дней 8 марта и 1 мая.

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