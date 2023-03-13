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В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Оскар 2023»

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В ночь с 12-го на 13 марта в Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения премии «Оскар 2023».

Полный список победителей опубликован на сайте премии.

Триумфатором премии стал комедийный боевик «Всё везде и сразу», который был представлен в 11 номинациях, получив награду в семи из них. 

Всего было объявлено победителей в 24 номинациях. 

Список лауреатов: 

  • «Лучший фильм» – «Всё везде и сразу»;  
  • «Лучший актёр» – Брендан Фрейзер («Кит»); 
  • «Лучшая актриса» – Мишель Ео («Всё везде и сразу»);
  • «Лучшая режиссёрская работа» – «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта; 
  • «Лучшая актриса второго плана» – Джейми Ли Кертис («Всё везде и сразу»); 
  • «Лучший актёр второго плана» – Кэ Хью Кван («Всё везде и сразу»);
  • «Лучшее документальное кино на иностранном языке» – «Навальный»;
  • «Лучший документальный короткометражный фильм» – «Заклинатели слонов»;
  • «Лучший анимационный фильм на иностранном языке» – «Пиноккио Гильермо дель Торо»;
  • «Лучший анимационный короткометражный фильм» – «Мальчик, крот, лиса и лошадь»;
  • «Лучший международный художественный фильм» – «На Западном фронте без перемен»;
  • «Лучший игровой короткометражный фильм» – «Ирландское прощание»;
  • «Лучший адаптированный сценарий» – «Говорят женщины»;
  • «Лучший оригинальный сценарий» – «Всё везде и сразу»;
  • «Лучшие визуальные эффекты» – «Аватар: Путь воды»;
  • «Лучший монтаж фильма» – «Всё везде и сразу»; 
  • «Лучшая песня к фильму» – «На Западном фронте без перемен»; 
  • «Лучший оригинальный саундтрек» – Naatu Naatu («RRR: Вставай. Рычи. Протестуй»).

Нынешний «Оскар» отметился также тем, что его организаторы, как и в прошлом году, отказали в трансляции обращения президента Украины Владимира Зеленского.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это решение лицемерием, учитывая, что одним из главных претендентов на победу в номинации «Лучший фильм» была антивоенная лента.

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