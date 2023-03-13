В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Оскар 2023»

В ночь с 12-го на 13 марта в Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения премии «Оскар 2023».

Полный список победителей опубликован на сайте премии.

Триумфатором премии стал комедийный боевик «Всё везде и сразу», который был представлен в 11 номинациях, получив награду в семи из них.

Всего было объявлено победителей в 24 номинациях.

Список лауреатов:

«Лучший фильм» – «Всё везде и сразу»;



«Лучший актёр» – Брендан Фрейзер («Кит»);



«Лучшая актриса» – Мишель Ео («Всё везде и сразу»);



«Лучшая режиссёрская работа» – «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта;



«Лучшая актриса второго плана» – Джейми Ли Кертис («Всё везде и сразу»);



«Лучший актёр второго плана» – Кэ Хью Кван («Всё везде и сразу»);



«Лучшее документальное кино на иностранном языке» – «Навальный»;



«Лучший документальный короткометражный фильм» – «Заклинатели слонов»;



«Лучший анимационный фильм на иностранном языке» – «Пиноккио Гильермо дель Торо»;



«Лучший анимационный короткометражный фильм» – «Мальчик, крот, лиса и лошадь»;



«Лучший международный художественный фильм» – «На Западном фронте без перемен»;



«Лучший игровой короткометражный фильм» – «Ирландское прощание»;



«Лучший адаптированный сценарий» – «Говорят женщины»;



«Лучший оригинальный сценарий» – «Всё везде и сразу»;



«Лучшие визуальные эффекты» – «Аватар: Путь воды»;



«Лучший монтаж фильма» – «Всё везде и сразу»;



«Лучшая песня к фильму» – «На Западном фронте без перемен»;



«Лучший оригинальный саундтрек» – Naatu Naatu («RRR: Вставай. Рычи. Протестуй»).



Нынешний «Оскар» отметился также тем, что его организаторы, как и в прошлом году, отказали в трансляции обращения президента Украины Владимира Зеленского.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это решение лицемерием, учитывая, что одним из главных претендентов на победу в номинации «Лучший фильм» была антивоенная лента.

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