В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Оскар 2023»

В ночь с 12-го на 13 марта в Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения премии «Оскар 2023».
Полный список победителей опубликован на сайте премии.
Триумфатором премии стал комедийный боевик «Всё везде и сразу», который был представлен в 11 номинациях, получив награду в семи из них.
Всего было объявлено победителей в 24 номинациях.
Список лауреатов:
- «Лучший фильм» – «Всё везде и сразу»;
- «Лучший актёр» – Брендан Фрейзер («Кит»);
- «Лучшая актриса» – Мишель Ео («Всё везде и сразу»);
- «Лучшая режиссёрская работа» – «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта;
- «Лучшая актриса второго плана» – Джейми Ли Кертис («Всё везде и сразу»);
- «Лучший актёр второго плана» – Кэ Хью Кван («Всё везде и сразу»);
- «Лучшее документальное кино на иностранном языке» – «Навальный»;
- «Лучший документальный короткометражный фильм» – «Заклинатели слонов»;
- «Лучший анимационный фильм на иностранном языке» – «Пиноккио Гильермо дель Торо»;
- «Лучший анимационный короткометражный фильм» – «Мальчик, крот, лиса и лошадь»;
- «Лучший международный художественный фильм» – «На Западном фронте без перемен»;
- «Лучший игровой короткометражный фильм» – «Ирландское прощание»;
- «Лучший адаптированный сценарий» – «Говорят женщины»;
- «Лучший оригинальный сценарий» – «Всё везде и сразу»;
- «Лучшие визуальные эффекты» – «Аватар: Путь воды»;
- «Лучший монтаж фильма» – «Всё везде и сразу»;
- «Лучшая песня к фильму» – «На Западном фронте без перемен»;
- «Лучший оригинальный саундтрек» – Naatu Naatu («RRR: Вставай. Рычи. Протестуй»).
Нынешний «Оскар» отметился также тем, что его организаторы, как и в прошлом году, отказали в трансляции обращения президента Украины Владимира Зеленского.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это решение лицемерием, учитывая, что одним из главных претендентов на победу в номинации «Лучший фильм» была антивоенная лента.
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