Жизнь продолжается: В Одессе за неделю родился 131 малыш

За минувшую неделю в городских роддомах Одессы появился на свет 131 малыш, что на четыре ребёнка больше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» городского совета.

Отмечается, что количественное преимущество продолжают удерживать новорожденные девочки – за неделю на свет появились 70 маленьких одесситок и 61 юный одессит.

«Лидерство по количеству новорожденных на прошлой неделе принадлежит городскому роддому №1, где увидели свет 36 детей», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, все городские роддома Одессы обеспечены электроэнергией, водой и теплом и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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