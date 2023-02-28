Жизнь продолжается: в Одессе за неделю родились 113 малышей

В Одессе на прошлой неделе родились 113 младенцев.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что среди 113 новорожденных две пары близнецов.

«Количественное преимущество на прошлой неделе осталось за новорожденными девочками — на свет появилось 58 маленьких одесситок и 55 маленьких одесситов. Наибольшее количество младенцев за неделю родилось в городском роддоме №7 – 29 детей», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, все городские роддома Одессы обеспечены электроэнергией, водой, теплом и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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