В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Гайдаров, светлая ему память

На войне с российскими захватчиками погиб житель посёлка Доброслав Одесской области 42-летний боец ВСУ Олег Гайдаров.

Об этом рассказала в Facebook председатель громады Людмила Прокопечко.

Защитник отдал свою жизнь на востоке Украины, под Бахмутом, 27 января.

Олег Гайдаров был разведчиком разведывательного взвода третьего механизированного батальона 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на войне с российскими захватчиками погиб житель Черноморска Одесской области Юрий Мусцяця.

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Фото: Людмила Прокопечко/Facebook

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