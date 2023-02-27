В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Мусцяця, светлая ему память

На войне с российским захватчиками погиб житель Черноморска Одесской области Юрий Мусцяця.

Об этом сообщили в горсовете Черноморска.

Юрию было 52 года. Похороны воина прошли 31 января.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на войне с российским захватчиками погиб житель Нерубайской громады Одесской области Сергей Михайлов.

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