Какими ракетами обстреливают Одессу и почему иногда тревога запаздывает

Одессу и область обстреливают ракетами из зенитно-ракетного комплекса «Бастион», расположенного в аннексированном Крыму.

Об этом 3 мая сообщил в эфире телемарафона спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, пишет издание «ГОРДОН».

Братчук подчеркнул, что угроза ракетных обстрелов Одессы и области является постоянной.

«Что касается угроз ракетных, то в эти минуты, когда мы с вами общаемся, нет гарантии, что не прилетит в любой объект в Одессе. Это они там отчитываются о военных объектах, а стреляют и убивают мирных людей. Для них нет препятствий. Эти угрозы постоянны», – сказал спикер ОВА.

Он отметил, что оккупанты используют ракеты, которые не всегда удаётся сбить украинским средствам ПВО.

«Многие разговоры о том, почему эти ракеты иногда прилетают всё-таки и наши системы ПВО не всегда, как кому-то кажется, могут отреагировать. На территории временно оккупированного Крыма зенитно-ракетный комплекс «Бастион» – именно из него выпускают эти смертоносные ракеты. У этой ракеты очень большая скорость, она летит на небольшой высоте, довольно сложно именно её поймать нашим силам ПВО», – рассказал Братчук.

Именно поэтому, по его словам, иногда сигнал воздушной тревоги может раздаваться тогда, когда до попадания ракеты «остаются секунды».

По официальному сообщению оперативного командования «ЮГ», вечером 3 мая врагом был совершён очередной ракетный удар по нескольким регионам Украины. На южном направлении, в зоне ответственности комадования, это, были, в частности, Одесская и Кировоградская области.

Двумя ракетами, выпущенными с Каспийского направления, попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины, к сожалению, есть убитые и ранены.

Ещё три ракеты, направленные на Одессу, были сбиты силами ПВО.

Как сообщала Одесса News, 3 мая над Одесской и Николаевской областями утром 3 мая были уничтожены две вражеские цели.

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