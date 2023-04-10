В некоторых странах изменены правила для беженцев из Украины

В некоторых странах Европы, а также в Израиле ведены новые правила для украинских беженцев.

Как проинформировало 9 апреля в Facebook Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Австрия автоматически продлила действие удостоверений искателям убежища из Украины.

Отмечается, что в Австрии, по данным ООН, находятся почти 95 тыс. украинцев, выехавших из-за войны. Всем им соответствующие органы отправят заказным письмом по месту их регистрации документ о продлении действия удостоверения вынужденно перемещённого лица.

«Если на момент доставки никого не будет дома, письмо передадут на хранение в ближайшее почтовое отделение», — говорится в сообщении.

«Если вы не можете забрать письмо из почтового отделения в указанный срок, обратитесь в Федеральное ведомство по вопросам иммиграции и убежища (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl)», – объяснили в украинском министерстве.

Израиль также продолжил гуманитарную помощь украинским беженцам, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление Офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что помощь включает продление визы и помощь в области здравоохранения и социального обеспечения. В то же время в коротком заявлении Офиса премьер-министра Израиля не уточнили, когда истекает срок действия помощи.

Правительство Албании продлило до сентября этого года срок действия защиты украинских беженцев, вынужденно выехавших из Украины в результате полномасштабной российской агрессии.

В Польше безвозмездный проезд на поезде «Перемышль – Ганновер» для украинцев продлили до конца мая 2023 года.

«Отправка из Перемышля будет происходить по нечётным числам апреля в 22:30. При себе не нужно иметь посадочных талонов. Надо только предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении.

Приоритет в перевозке предоставляется людям, имеющим браслеты от Польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.

Как отметили в министерстве, в случае нехватки свободных мест необходимо обратиться к волонтёрам Красного Креста. Они помогут с размещением, а также гарантированным попаданием на следующий поезд.

Также отмечается, что в Ганновере пассажиров встречают работники или волонтёры, которые укажут маршрут в центры помощи.

Польша также изменила правила ввоза домашних животных из Украины.

«Раньше украинцы, путешествовавшие в Польшу, могли пересечь границу со своими любимцами по упрощённым условиям. Разрешалось перевозить собак, кошек и хорьков с минимальным пакетом документов. Требовались лишь наличие чипа, прививки против бешенства, а также ветеринарного паспорта европейского образца», — говорится в сообщении.

Однако теперь страна отменила это правило. Для граждан Украины будут действовать общие условия ввоза животных, действующих на территории Европейского Союза. К вышеперечисленному списку документов на животное добавились сертификат здоровья и письменная декларация, которая подтвердит, что ввоз четырёхлапого не является коммерческим, а также результаты тестирования уровня антител против бешенства.

Кстати. По данным ООН на 28 марта, количество украинцев, выехавших за границу из-за вторжения РФ, составило около 8,16 млн. Из них более 5 млн получили статус временной защиты в странах ЕС и Великобритании.

Как сообщала Одесса News, с февраля 2023 года граждане Украины со статусом PESEL UKR, которые возвращаются в Польшу, должны во время прохождения паспортного контроля сообщить польским пограничникам про въезд на территорию Польши в связи с использованием права на временную защиту и всякий раз предъявлять электронный документ Diia.pl.

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