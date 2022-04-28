Россия готовит в Украине серию псевдореферендумов

Россия готовится к проведению псевдореферендумов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях Украины.

Об этом сообщило заблокированное в России их издание «Медуза» 27 апреля, ссылаясь на источники, близкие к администрации президента РФ.

По данным СМИ, на Донбассе готовятся «референдумы» о «присоединении» к России «ЛДНР» – незаконных вооружённых формирований, которые Москва признала «независимыми республиками». Источники издания говорят, что речь идёт о всей территории Донецкой и Луганской областей, несмотря на то, что многие крупные города там остаются под контролем Украины.

Проводить псевдореферендумы якобы планируют 14-го и 15 мая в ОРДЛО и «в эти же даты» – в Херсонской области. Источники «Медузы» считают, что Херсонскую область Кремль тоже может попытаться «присоединить».

Также они не исключают, что даты псевдореферендумов будут изменены – их якобы планировали на апрель, но уже переносили из-за неудач российской армии на фронте. Новая отсрочка может быть вызвана такой же причиной.

В то же время собеседники «Медузы», близкие к Кремлю, говорят: в Администрации президента России не считают необходимым «присоединение» – это личное желание «высшего руководства», то есть президента Владимира Путина.

Как сообщала Одесса News, по данным украинской разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой «ХНР». По утверждению Президента Зеленского, «никакие «ХНР» не пройдут».

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