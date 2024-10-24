Выпущенные врагом ракеты ночью 24 октября предназначались Одесской области

Около часа ночи 24 октября российские войска атаковали Одесcкую область с самолётов ракетами Х-22.

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.

«Атаковал с самолётов стратегической авиации Ту-22. Это были ракеты Х-22. Было несколько пусков. Ракеты не достигли берега. Враг пытался поразить определённые надводные цели, которые находятся в этой части акватории Чёрного моря», — сказал Братчук.

Он добавил, что, вероятно, атака могла быть направлена ​​и на остров Змеиный, который армия РФ обстреливает по меньшей мере раз в месяц.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 8.30 24 октября подтверждено сбивание 40 из 50 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

Фото иллюстративное

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