Будет ли глава Одесской ОГА преемником Костина на должности Генпрокурора Украины

Среди претендентов на должность ушедшего в отставку Генерального прокурора Украины Андрея Костина называют начальника Одесской облгосадминистрации Олега Кипера и главу Антимонопольного комитета Украины, экс-руководителя Донецкой облвоенадминистрации Павла Кириленко.

Об этом 23 октября сообщает издание NV со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора и Верховной Раде.

Однако первый из них «не соберёт голосов в парламенте», а второй фигурирует в производстве о незаконном обогащении, пишет издание.

Павел Кириленко

Генеральным прокурором Украины после увольнения с этой должности Андрея Костина может стать нынешний начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

«Он является компромиссной фигурой, которую можно провести через парламент», – сказал журналистам их собеседник, отметивший, что в Офисе президента Украины давно рассматривали кандидатуру Кравченко на должность главы ОГПУ.

Руслан Кравченко

По его информации, Кравченко некоторые источники назвали «кандидатурой заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова», который «лоялен и понятен». Кравченко в органах прокуратуры работал с 2012-го по 2023 год. В частности, в 2015–2019 годах он работал на разных должностях в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры Украины. Среди прочего он возглавлял группу прокуроров в уголовном производстве, которое открыли в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича по факту совершения им государственной измены и пособничества в ведении агрессивной войны. По этому делу Януковича в 2019 году приговорили к 13 годам. В 2021–2023 годах Кравченко возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру, а в апреле 2023-го был назначен главой Киевской областной военной администрации.

NV напомнило, что кандидатура следующего генпрокурора должна ещё пройти рассмотрение в комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Одесса News информировала, что Андрей Костин на фоне скандала с МСЭК — «очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов» — заявил об увольнении.

Одесса News также сообщал, что скандал вокруг МСЭК, которые устанавливают инвалидность, разгорелся в начале октябре, когда была задержана, а позже арестована руководительница Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа, у которой во время обыска обнаружили 6 млн долларов США.

16 октября главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов опубликовал материал о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области, в том числе руководитель облпрокуратуры Алексей Олейник, оформили инвалидность. По его мнению, к этому могут быть причастны Крупа и её сын Александр Крупа, возглавлявший Пенсионный фонд в Хмельницкой области.

После скандала Олейника уволили с должности «по собственному желанию», а Офис генпрокурора начал служебное расследование, оно касается не только прокуратуры Хмельницкой области.

20 октября на проблему публично обратил внимание Президент Украины, призвавший правоохранителей к «быстрым жёстким решениям» и анонсировал тематическое заседание СНБО.

21 октября появилась информация, что Минздрав Украины отменил 74 заключения МСЭК об инвалидности военнообязанных (всего на тот момент было обработано 18 779 дел).

Во время обысков Служба безопасности Украины нашла у руководительницы Николаевской областной МСЭК более $450 тыс., а у её сына – российский паспорт.

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