ВАКС отпустил на поруки Арахамии и Кима нардепа Кормышкину

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отпустил на поруки народного депутата Украины Ирину Аллахвердиеву (нынешняя фамилия — Кормышкина), подозреваемую в незаконном обогащении.

Об этом проинформировала в Telegram Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«Следственный судья ВАКС применил к народному депутату Украины, которую подозревают в незаконном обогащении, меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями суд определил двух лиц: председателя фракции Верховной Рады Украины Давида Арахамию и председателя одной из областных военных администраций (Николаевской, – ред.) Виталия Кима. Срок действия обязанностей – два месяца», – говорится в сообщении.

Давид Арахамия

Виталий Ким

В САП перечислили возложенные на подозреваемую процессуальные обязанности: сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы, сдать на хранение документы для пересечения границы, воздерживаться от общения с определёнными в постановлении судьи лицами.

«Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решён после ознакомления с полным текстом решения суда», – подчеркнули в прокуратуре.

Одесса News информировала, что по данным следствия, в 2021–2022 годах нардеп Кормышкина приобрела в собственность активы, более чем на 20 млн грн превышающие её официальные доходы и сбережения за этот период, и затем за эти средства через юридическое лицо купила дом вблизи Одессы, в котором проживает.

Аллахвердиева (Кормышкина) была избрана народным депутатом Украины в 2019 году. Её номер в списке партии «Слуга народа» – 116. Аллахвердиева окончила Николаевскую государственную аграрную академию по специальности «учёт и аудит».

В ноябре 2022 года ВАКС обязал уже бывшего генпрокурора Андрея Костина открыть уголовное производство о вероятном незаконном обогащении Аллахвердиевой, сообщали в Центре противодействия коррупции. Там рассказали, что Аллахвердиева получила в подарок 14,4 млн грн, до этого ей подарили ещё 5,3 млн грн и швейцарские часы Defy Midnight за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был её отец, но из открытых источников никак не следует, что его официальные доходы позволяли ему делать такие подарки.

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