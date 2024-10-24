1,1 млрд жителей Земли живут в условиях крайней бедности 

В условиях крайней бедности живут 1,1 млрд жителей планеты Земля.

Об этом проинформировала Служба новостей ООН.

«Почти половина из них – 455 млн человек – находятся в странах, где идут конфликты или царит нестабильность», – говорится в сообщении.

В ООН отметили, что анализировалась статистика за 10 лет в 112 странах, где проживает 6,3 млрд человек, а также провели дополнительный опрос в 20 странах.

«В странах, находящихся в состоянии войны, в среднем 34,8% населения живёт в условиях бедности, тогда как в странах, где нет конфликта, лишь 10,9% людей относятся к бедным слоям населения», – подчеркнули в организации.

В странах, затронутых конфликтом, более 25% бедных людей не имеют доступа к электричеству, там наблюдается высокая детская смертность (8%), есть проблемы с питанием (20,8%) и детским образованием (17,7%).

В числе стран с высоким уровнем бедности ООН назвала Афганистан, «где в неспокойный период с 2015-го по 2023 год число бедных людей увеличилось на 5,3 млн человек».

«Более половины бедных людей – это дети в возрасте до 18 лет. Во всём мире 27,9% детей живут в бедности по сравнению с 13,5% взрослых. 828 млн бедных людей не имеет надлежащих санитарных условий, у 886 млн человек нет адекватного жилья», – указали в ООН.

Снизить показатели бедности удалось в 76 странах, и «только девять стран (Бенин, Камбоджа, Коморские Острова, Королевство Эсватини, Кения, Мозамбик, Филиппины, Танзания и Тринидад и Тобаго) испытали значительное снижение уровня «многомерной бедности», пишут в Организации Объединённых Наций.

Одесса News информировала, что в 2020 году уровень бедности в Украине вырос до 50%.

Фото: УКГВ/Ж.Кларк

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