Минута молчания и скорби: помним всех, кто отдал свою жизнь за Украину

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

По данным, обнародованным 12 марта Президентом Зеленским, в войне против России погибли около 1300 украинских военных.

Согласно информации Офиса Президента, по состоянию на 23 марта погиб 121 ребёнок и 167 детей получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадавших в областях: Киевской – 61, Харьковской – 41, Донецкой – 40, Черниговской – 32, Николаевской – 24, городе Киеве — 16, Житомирской и Херсонской – по 15, Сумской – 14.

22 марта вражеский снаряд попал в многоэтажку в Рубежном Луганской области. Трое погибших, двое из них – дети.

По данным министра обороны Алексея Резникова, за первые три недели войны российские захватчики убили около 3 тысяч мирных граждан, совершают геноцид в Мариуполе, в котором количество потерь среди гражданского населения составляет около 20 тысяч человек.

По информации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), с начала вторжения до конца суток 19 марта зафиксировало 2361 жертву среди гражданского населения страны: 902 убитых и 1459 раненых. Среди убитых — 179 мужчин, 134 женщины, 11 девочек и 25 мальчиков, а также 39 детей и 514 взрослых, пол которых пока неизвестен.

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