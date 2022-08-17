Ночью Одесская область была атакована вражескими ракетами (дополнено)

Одесская область атакована вражескими ракетами.

Об этом сообщил ранним утром 17 августа спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, ссылаясь на информацию Оперативного командования «Юг» ВСУ.

«Две вражеские ракеты повлекли за собой разрушение и пожар на одной из баз отдыха Одесщины и в нескольких частных зданиях неподалёку», — сообщил Братчук.

Отмечено, что ранения получили 3 гражданина. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Спасательная операция продолжается.

Дополнено в 10.50. Одесская область атакована самолётами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22. 4 гражданских лица получили ранения, им оказана медицинская помощь. Пожар на площади более 600 кв. м локализован.

Как сообщала Одесса News, 8 августа около 10.00 в небе над Одесской областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожена крылатая ракета морского базирования типа «Калибр».

Фото: ОК «Юг»

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod