Утверждён календарь матчей VBET Лиги на сезон 2022-2023 гг. с участием «Черноморца»

Украинская премьер-лига утвердила календарь матчей VBET Лиги на сезон 2022-2023 годов.

Об этом сообщается на официальном сайте ФК «Черноморец».

В частности, предполагается проведение с участием футбольной команды «Черноморец» следующих игр:

1 круг

1 тур. 23 августа «Черноморец» — «Верес»

2 тур. 28 августа «Металлист 1925» — «Черноморец»

3 тур. 3 сентября «Черноморец» — «Ингулец»

4 тур. 10 сентября «Шахтёр» — «Черноморец»

5 тур. 1 октября «Черноморец» — ФК «Александрия»

6 тур. 8 октября «Ворскла» — «Черноморец»

7 тур. 15 октября «Черноморец» – «Кривбасс»

8 тур. 19 октября «Черноморец» — «Заря»

9 тур. 22 октября «Колос» — «Черноморец»

10 тур. 29 октября «Днепр-1» — «Черноморец»

11 тур. 5 ноября «Черноморец» — «Динамо»

12 тур. 9 ноября ФК «Минай» — «Черноморец»

13 тур. 13 ноября «Черноморец» — ФК «Львов»

14 тур. 19 ноября «Рух» — «Черноморец»

15 тур. 26 ноября «Черноморец» — «Металлист»

2 круг

16 тур. 4 марта «Верес» — «Черноморец»

17 тур. 11 марта «Черноморец» — «Металлист 1925»

18 тур. 18 марта «Ингулец» — «Черноморец»

19 тур. 1 апреля «Черноморец» — «Шахтёр»

20 тур. 8 апреля ФК «Александрия» – «Черноморец»

21 тур. 15 апреля «Черноморец» — «Ворскла»

22 тур. 22 апреля «Кривбасс» – «Черноморец»

23 тур. 29 апреля «Заря» — «Черноморец» 24 тур.

3 мая «Черноморец» — «Колос»

25 тур. 6 мая «Черноморец» — «Днепр-1»

26 тур. 13 мая «Динамо» — «Черноморец»

27 тур. 20 мая «Черноморец» — ФК «Минай»

28 тур. 24 мая ФК «Львов» — «Черноморец»

29 тур. 27 мая «Черноморец» — «Рух»

30 тур. 3 июня «Металлист» – «Черноморец».

Указаны базовые даты проведения туров.

Ждём начала сезона.

Как сообщала Одесса News, албанский футболист Реальдо Фили из города Фиери в августе 2022 года присоединился к одесскому «Черноморцу».

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