Умер знаменитый тяжелоатлет Юрий Власов

Прославленный штангист, олимпийский чемпион Юрий Власов умер скоропостижно.



Как сообщает издание «Известия», Юрий Власов скончался в Москве на 86-м году жизни в субботу, 13 февраля.

По словам его дочери Ирины, ещё утром её отец прекрасно себя чувствовал, он умер скоропостижно. Год назад Юрию Власову была сделана операция, но ему удалось тогда полностью восстановиться.

Юрий Петрович Власов родился в Донецкой области в 1935 году. За свою спортивную карьеру он установил 31 мировой рекорд, четыре раза становился чемпионом мира.

В 1960 году он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Риме, через четыре года, на Олимпиаде в Токио, занял второе место после Леонида Жаботинского. Власов стал первым человеком, сумевшим поднять вес в 200 кг.

После окончания карьеры в спорте Юрий Власов возглавлял Федерацию тяжёлой атлетики, занимался литературной и политической деятельностью, в 1996 году баллотировался в президенты России.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года умер от коронавируса народный артист СССР Василий Лановой. Ему было 87 лет.

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