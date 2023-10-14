«Перша!», — так прокоментувала свою участь у Чемпіонаті світу з шашок Вікторія Мотрічко

13 жовтня у Віллемстаді — столиці далекого острова Кюрасао у Карибському морі — завершився Чемпіонат світу з шашок-100, в якому брала участь одеситка, лідер світового рейтингу з цього виду спорту Вікторія Мотрічко.

Як повідомляє кореспондент Одесса News, єдиною реакцією Вікторії на запитання про підсумки Чемпіонату було гучне — «Перша!».

Отримувати нагороду Чемпіонату світу Вікторія вийшла у вбранні кольорів українського державного прапору.

Останній раз титул чемпіонки світу Вікторія Мотрічко здобула в 2007 році у 18-річному віці, коли у Польщі перемогла в турнірах з бразильських шашок.

З того часу міжнародного гросмейстера Вікторію Мотрічко справедливо називають одеською королевою шашок.

Серед чоловіків перемогу здобув також представник України — міжнародний гросмейстер з Харкова Юрій Анікєєв.

Одесса News вітає Вікторію з триумфальною перемогою, з нетерпінням чекає повернення з Карибського моря до Чорного, щоби довідатись про подробиці вже минулого Чемпіонату.

Фото: Вікторія Мотрічко/Facebook

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