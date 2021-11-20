«Моряки» с разгромным счётом проиграли «динамовцам»

19 ноября на стадионе «Динамо» имени В.В.Лобановского в присутствии 2780 зрителей футболисты одесского «Черноморца» проиграли киевскому «Динамо» со счётом 1:6.

Об этом сообщается на сайте ФК»Черноморец».

«Моряки» вполне достойно выглядели стартовые 25 минут встречи, но после первого гола «захромала» дисциплина в обороне, пропал энтузиазм в атаке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что киевляне достаточно быстро довели счёт до 0:3. Даже гол Исаенко, забитый в конце первого тайма с близкого расстояния после подачи углового Авагимяном и скидки головой Бугая не встряхнул «Черноморец».

Во второй половине игры продолжал доминировать столичный клуб, что вылилось в ещё три пропущенных мяча. Одному из них (с пенальти за попадание мяча в руку Кузыка) предшествовала пятиминутная пауза в игре: арбитр «совещался» с бригадой ВАР.

Таким образом, мячи забили Виталий Буяльский, который отличился на 27-й и 58-й (с пенальти) минутах, Витиньо (30, 37), Денис Гармаш (48) и Владислав Кулач (82) — в составе «Динамо», Евгений Исаенко — у «Черноморца».

Тренер «Черноморца» Сергей Шматоваленко так прокомментировал матч: «Игра вышла интересной, мы получили очень большой опыт в противостоянии с киевским «Динамо». Кое-что у нас не получалось, преимущество было за нашим грандом. Мы старались противостоять «Динамо» как могли, но у нас немного не получилось. Думаю, преимущество было за «Динамо». Конечно, счёт нас не устраивает, но мы допустили много ошибок в обороне и за это поплатились».

Мирча Луческу, главный тренер «Динамо» сказал, что «такого крупного счёта я не ожидал. Но разница в опыте и большое желание наших игроков привели к столь крупному счёту. Опыта у нашей команды побольше и мы играли с большим желанием и стремлением победить».

Турнирное положение команд таково: «Динамо» — 38 очков (после 15-ти игр), «Шахтер» — 35 (14), «Заря» — 29 (14), «Ворскла» — 28 (14), «Днепр-1» — 28 (14), «Александрия» — 23 (14), «Десна» — 21 (14), «Верес» — 19 (14), «Металлист 1925» — 19 (14), «Рух» — 13 (13) , «Колос» — 11 (13), «Черноморец» — 11 (15), «Львов» — 10 (14), «Ингулец» — 9 (13), «Минай» — 8 (13), «Мариуполь» — 7 (14).

Кстати. Следующий матч «Черноморец» проведёт 27 ноября в Одессе с черниговской «Десной».

Фото: ФК «Динамо»

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