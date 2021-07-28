Одессит, тренер сборной Украины раскритиковал организаторов Олимпиады

Главный тренер сборной Украины, одессит Юрий Чебан раскритиковал местоположение гребного канала на Олимпийских играх в Токио (Япония).

В своём Facebook двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о грядущем выступлении украинской сборной, которая стартует 2 августа.

«Гениальная задумка организаторов, архитектора и инженеров разместить Олимпийский гребной канал Токио в самом ветреном месте. Не каждый день увидишь как Академисты выворачиваются и съезжают с дорожки!! Мы стартуем на том же с 2-7 и всё будет ОК, я проверял!», — написал прославленный одессит-каноист.

Кстати. Единственная представительница Украины в гребном слаломе Виктория Ус заняла 8-е место на Олимпийских играх в Токио-2020.

Как сообщала Одесса News, 2 сентября 2016 года, в День города, мэр Одессы Геннадий Труханов вручил сертификат на квартиру призёрам XXXI Олимпийских игр Юрию Чебану.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.