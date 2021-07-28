Военно-морские силы США получили необычное судно APL 67, визуально напоминающее Ноев Ковчег.

Как сообщает USM со ссылкой на Popular Mechanics, APL 67 — это швартовая баржа, предназначенная для временного размещения моряков. Фактически, это судно является плавучим отелем, в котором могут проживать военнослужащие ВМС США.

Судно несамоходное и не имеет орудий на борту. Его длина составляет 267 метров, ширина — более 20 метров. Высота судна приблизительно четыре этажа над водой.

Всего на барже одновременно могут разместиться 228 рядовых и 56 офицеров. Им будут предоставлены многочисленные комнаты отдыха, прачечные, парикмахерская, фитнес-центр и медицинские кабинеты.

На сегодняшний день APL 67 транспортируется из Паскагулы (Миссисипи) в Сан-Диего (Калифорния), откуда судно должно отправиться через Тихий океан в Йокосуку (Япония), где базируется седьмой флот.

Отмечается, что у армии США уже есть несколько подобных плавучих средств, которые уже действуют в различных регионах мира.

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