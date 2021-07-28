Усилиями одесской прокуратуры разорваны договора с санкционными предприятиями

При вмешательстве Одесской областной прокуратуры расторгнуты договоры с предприятиями, в отношении которых применены санкции СНБО.

Как сообщает ведомство, согласно решению СНБО от 15 апреля 2021 года к ряду предприятий Украины применены персональные экономические и ограничительные меры (санкции), которыми предусмотрено полное прекращение торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирования лицензий и других разрешений.

В связи с этим, благодаря вмешательству прокуроров Болградской и Измаильской окружной прокуратуры Государственным предприятием «Служба местных автомобильных дорог» расторгнуты договоры на капитальный ремонт дорог на сумму 73 500 000 грн и 76 800 000 грн соответственно.

Кроме того, фактически после получения запросов прокуратуры этим же государственным предприятием подан в суд иск о возврате почти 12 млн грн перечисленного аванса.

Также прокурорами Доброславской окружной прокуратуры приняты меры для расторжения договоров, заключённых санкционным субъектом хозяйствования с Фонтанской и Крыжановской сельскими советами на осуществление строительных работ на их территории на общую сумму более 23 млн грн бюджетных средств.

Аналогично Суворовской, Киевской окружных прокуратур города Одессы и Черноморской окружной прокуратурой приняты меры для расторжения договоров, заключённых больницами с предприятием, к которому применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), на оказание услуг в сфере обращения с опасными отходами на общую сумму почти 270 тыс гривен, чем предупреждено незаконный отток средств из бюджета.

Как сообщала Одесса News, 21 апреля Президент Украины указом утвердил решение СНБО о применении ограничительных мероприятий (санкций) против 95 юридических лиц, в том числе 12, зарегистрированных и проводящих свою деятельность в Одессе и области.

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