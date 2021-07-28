187 человек пришлось срочно эвакуировать из здания Одесского горсовета

27 июля в 16:20 в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании Одесского горсовета на Думской площади.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, для проверки информации на место происшествия были направлены следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалистов-взрывотехников и кинологов.

По состоянию на 17:30 административное здание и прилегающую территорию осмотрели, никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружили. Правоохранители эвакуировали 187 человек.

Как сообщала Одесса News, правоохранители 18 марта проверяли информацию об угрозе взрыва на судне, которое находилось в Одесском морском порту.

Фото: Нацполиция

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