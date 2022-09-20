По $4000 брали одесские перевозчики за «трансфер» призывников в Молдову

Одесские полицейские задержали организаторов «трансфера» мужчин призывного возраста в Молдову.

Об этом сообщает в Facebook Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Отмечается, что для сбора «туристов» фигуранты специально арендовали квартиру недалеко от границы. Формировали группы из 2-4 человек и пешком пересекали границу мимо официальных пунктов пропуска.

Как установили оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области и следователи следственного управления областной полиции, организовал незаконный канал перемещения мужчин призывного возраста местный житель, а в сообщники привлёк ещё троих граждан.

«Среди них были чётко распределены роли: поиск «клиентов», аренда помещения для формирования «туристических групп», доставка к месту сбора и непосредственно сопровождение лиц при пересечении границы в Республику Молдова», — говорится в сообщении.

Один из участников преступной группы хорошо ориентировался на местности и заранее делал так называемую разведку на наличие пограничных нарядов, чтобы клиенты могли беспрепятственно пересечь границу. Убедившись в отсутствии препятствий, группы до 4-х человек пересекали его пешком, минуя официальные пункты пропуска.

Стоимость такого «маршрута» составляла 4000 долларов США с человека. Часть средств получали наличными, остальные – на карточный счёт одного из фигурантов.

Правоохранители задержали троих участников группировки при попытке незаконной переправки уклонистов через государственную границу. Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года канал незаконной переправки подлежащих мобилизации мужчин ликвидировали пограничники Одесского отряда. Организатор преступной аферы за 6500 долларов США делал призывникам фиктивные медицинские справки, позволяющие исключить мужчин из воинского учёта и беспрепятственно уехать из страны.

Фото: Нацполиция

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