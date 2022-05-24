В Одессе обнаружили склад оружия и боеприпасов

Правоохранители разоблачили 31-летнего жителя Одессы в незаконном хранении автоматов, реактивных противотанковых гранат, ружей и т.д., а также полкилограмма наркотиков.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ НП в области.

«Сотрудники отдела детективов Следственного управления ГУНП в Одесской области получили оперативную информацию, что одессит хранит арсенал оружия с психотропами, что подтвердили обыски по месту жительства и в гаражном помещении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у 31-летнего одессита изъяли несколько автоматов, ружей, пистолетов, магазинов, ракетниц, реактивных противотанковых гранат, пороховых двигателей, порох, ножи и около полукилограмма гашиша и марихуаны.

Отмечается, что запрещённые предметы и вещества были изъяты и направлены на экспертное исследование в рамках досудебного расследования, начатого по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами) и ч.2 ст. 307 (незаконное хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе следствия правоохранители будут устанавливать происхождение изъятого и цели хранения.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в январе 2022 года в Одесской области полицейские разоблачили двух жителей Подольского района в интернет-мошенничестве с использованием электронно-вычислительной техники, а во время обысков нашли марихуану и патроны.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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