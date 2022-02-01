Одесская полиция искала следы мошенничества, а нашла травку и патроны

В Одесской области полицейские разоблачили двух жителей Подольского района в интернет-мошенничестве с использованием электронно-вычислительной техники, а во время обысков нашла марихуану и патроны.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Своими противоправными действиями 27-ми и 45-летний мужчины нанесли ущерб пяти потерпевшим на общую сумму более тридцати тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Установлено, что фигуранты в одной из социальных сетей размещали объявления о продаже комплектующих к сельскохозяйственной технике и ставили клиентам, которых заинтересовало данное предложение, условие – предварительный перевод части денег на указанный ими банковский счёт, после которого будет произведена отправка товара и конечный расчёт. Однако после получения авансового платежа псевдопродавцы переставали выходить на связь с покупателями.

Правоохранители провели ряд обысков по местам жительства правонарушителей и изъяли доказательства, подтверждающие их противоправную деятельность: ноутбуки, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и т.д. Кроме того, у старшего по возрасту мужчины было изъято наркотическое вещество — марихуана, а у его младшего подельника – две банки охотничьего пороха и патроны.

Решается вопрос об объявлении сообщникам подозрения в мошенничестве по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до восьми лет. Правовая оценка их действий, связанных с незаконным хранением запрещённых веществ и предметов, будет дана следователями после получения экспертного заключения.

Как сообщала Одесса News, в августе 2921 года одесская киберполиция разоблачила 24-летнюю горожанку в интернет-мошенничестве: создав в интернете профиль под видом магазина по продаже одежды, злоумышленница на условиях полной предоплаты предлагала товар, которого у неё в помине не было в наличии.

Фото: Отдел полицейской деятельности №1 Подольского районного управления полиции

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