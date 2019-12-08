В Одессе СБУ задержала необычных мошенников

В Одессе СБУ блокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у участников судебных разбирательств, в частности, уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«В состав группы входили четверо жителей областного центра. Через личные связи они подыскивали граждан, дела которых находились на рассмотрении в судах. За разные суммы денег злоумышленники предлагали им содействие в якобы положительном решении вопросов в судебных органах, в частности, относительно избежания административной или уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, фактического влияния на принятие судебных решений участники группировки не имели.

Как сообщают в СБУ, деньги за «услуги» граждане должны были перечислять на банковскую карточку. Все контакты злоумышленники осуществляли дистанционно – по телефону или через интернет.

В целом оперативники, проводившие мероприятия по изобличению злоумышленников под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, задокументировали десять эпизодов противоправной деятельности группы.

Отмечается также, что во время обысков в квартирах фигурантов в Одессе и Запорожской области правоохранители обнаружили более 100 SIM-карт мобильной связи, кредитные и платёжные банковские карты, терминалы мобильных телефонов, электронно-вычислительную технику с доказательствами незаконных действий.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в преступлении по ч.4 ст.190 УК (мошенничество, совершённое в особо крупных размерах или организованной группой).

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к деятельности группировки.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе антиукраинского агитатора, который распространял в интернете провокационные материалы.

Фото: СБУ