Огонь на Троицкой, 25 в Одессе забрал уже 10 человеческих жизней

По состоянию на 9 часов утра 8 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, всего результате пожара погибли 10 человек.

4 декабря в 12.20 скончалась в больнице студентка Ксения Бабенко, 5 декабря в 17.40 тело преподавателя Анны Бортюк обнаружено при проведении поисковых работ, 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела ещё 2 погибших — сотрудницы колледжа — Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука, 7 декабря в 00.40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека, в 16:30 — двух человек, в 18.35 в больнице от полученных травм скончался спасатель Сергей Шатохин.

Сегодня, 8 декабря в 8.30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 человек.

В Одессе опознали одного из погибших, обнаруженных спасателями ГСЧС в здании на Троицкой — Кирилла Трофимчука, р чём написала в Facebook его мама Елена.

Ранее Елена Трофимчук сообщала, что сын набрал её по телефону в 10 час. 19 мин. 4 декабря. Он задыхался и рассказал о пожаре. Через четыре минуты Кирилл набрал маму снова и сказал, что любит её. Ещё через пять минут телефон уже был вне зоны доступа. Ранее в семье умер старший брат Кирилла — Илья. Его не стало в том же возрасте, в котором погиб Кирилл.

ГСЧС сообщает также, что в больницах остаётся 9 человек.



Как сообщала Одесса News, в связи с трагедией, которая произошла в Одессе в результате пожара 4 декабря и привела к человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших Президент Владимир Зеленский постановил объявить в Украине 8 декабря днём траура.

Фото: Пушкинская, Facebook

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