В Германии нашли картины, похищенные 40 лет назад

В Германии нашли старинные полотна известных мастеров кисти, похищенные 40 лет тому назад.

В то время это была самая крупная кража картин в ГДР, сообщает Укринформ со ссылкой на Spiegel.

«40 лет тому назад в г.Гота были украдены пять картин. Теперь ценные произведения вновь появились — после многомесячных тайных переговоров», — говорится в статье.

Картины пропали в ночь с 13 на 14 декабря 1979 года из музея замка Фриденштайн в городе Гота, Тюрингия. Среди похищенных полотен — «Святая Катарина» Ганса Гольбейна-старшего, «Автопортрет с подсолнухом» Антониса ван Дейка, «Портрет неизвестного господина в шляпе и перчатках» Франса Хальса и «Деревенская улица с повозками и коровами» Яна Брейгеля-старшего, «Старик» Яна Ливенса. Стоимость украденного тогда оценивалась примерно в пять миллионов марок ГДР.

Отмечается, что в июле 2018 года анонимные лица обратились через адвоката в Фонд Фонд Schloss Friedenstein и заявили о наличии у них картин без правдоподобного объяснения их получения. После переговоров через адвоката в сентябре этого года картины были таки переданы властям. В настоящее время картины старых мастеров находятся в исследовательской лаборатории Ратген при государственных музеях Берлина. Эксперты изучают их подлинность.

В течение полутора лет криминалисты со своей стороны проводили расследование и прилагали усилия по возвращению картин. Кроме того, сейчас возбуждено дело о вымогательстве денег. В частности, в минувший четверг были проведены обыски, связанные с этим делом 40-летней давности.

Как сообщала Одесса News, 25 ноября в немецком Дрездене ограблена сокровищница музея «Зелёный свод», где представлена самая богатая коллекция драгоценностей в Европе, а спустя несколько дней в Берлине неизвестные обворовали музей спецслужбы Штази — тайной полиции бывшей Германской Демократической Республики.