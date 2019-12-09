Число жертв от пожара в одесском колледже достигло 12-ти

По состоянию на 7 часов утра 9 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает сайт Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Всего в результате пожара погибло 12 человек.

4 декабря в 12.20 скончалась в больнице студентка Ксения Бабенко, 5 декабря в 17.40 тело преподавателя Анны Бортюк обнаружено при проведении поисковых работ, 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела ещё 2 погибших — сотрудницы колледжа — Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука, 7 декабря в 00.40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека, в 16:30 — двух человек, в 18.35 в больнице от полученных травм скончался спасатель Сергей Шатохин. 8 декабря в 8.30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 человек.

9 декабря в 00.35 во время разбора завалов обнаружено тело одного, а в 05.15 другого человека.

Как отмечают в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области, пострадало 30 человек (в больницах остаётся 9 человек).

«Всего с начала разборки завала вывезено 1 тыс. 344 м куб. строительных конструкций. Всего к работам привлечено 275 чел. и 41 ед. техники, из них от ДСНС 100 чел. и 10 ед. техники», — говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области