Очередной пожар в Одессе: найден труп на улице Космонавтов

21 апреля в 4:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул. Космонавтов, 40, в Одессе.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, прибывшие на место вызова 20 спасателей установили, что горит домашнее имущество в квартире на пятом этаже.

«В 5:26 пожар локализован и в 5:35 ликвидирован на площади 20 м2. На месте пожара обнаружен погибший хозяин квартиры 1964 г.р.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина пожара и смерти мужчины устанавливаются.

Сообщается также о пожаре, который произошёл накануне, 20 апреля в двухэтажном жилом доме в Одессе по улице Андриевского, 8. В этом случае жертв не было.

Как сообщала Одесса News, с начала года в Одесской области пожары унесли жизни 31 жителя — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово и Слободка Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в городах Одесса, Арциз, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Рени, Южный, пгт Тарутино, Великая Михайловка.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области