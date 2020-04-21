Малюська: В Украине надо ввести пробационный надзор вместо тюрьмы

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал о своём видении законопроекта о пенитенциарной реформе.

Этим он поделился на своей странице в Facebook.

По мнению Малюськи,законопроект предполагает большие изменения и направлен на уменьшение бюджетных средств на пенитенциарную систему и более эффективную ресоциализацию заключённых.

«Осуждённые, попадая в тюрьму, по сути, поступают в школы преступности, акклиматизируются в криминальной среде, криминальной иерархии. И в течение пребывания в школе преступности мы таких учеников за бюджетный счёт обеспечиваем жильём, питанием, охраной. Большинство осуждённых не работают и не хотят работать. Мы это изменим и за счёт меньших бюджетных средств будем достигать большего. Мы разработали наш флагманский законопроект в этой сфере и сейчас планируем отправить его органам власти на согласование», — сказал Малюська.

Он отметил, что, прежде всего, будет увеличен доступ людей к залогу как альтернативе следственному изолятору, что на сегодня могут себе позволить только богатые люди.

«Мы предлагаем принимать в качестве залога не только денежные средства, но и, например, недвижимость. Или же предоставлять возможность рассрочки уплаты залога», — сказал министр.

хто про що, а я про в’язничну реформу)на цей раз — про законодавчі зміни.p.s. погода чудова, кабінет трохи набрид, тому перемістився на робочий балкон Gepostet von Denis Malyuska am Montag, 20. April 2020

По его словам, также предлагаются предельные сроки пребывания людей в СИЗО в течение судебного разбирательства.

«Сейчас такие предельные сроки только есть относительно досудебного следствия. В суде, во время судебного разбирательства, лимитов на содержание людей в СИЗО нет. Как результат, судебное разбирательство задерживает людей в 5 раз дольше, чем досудебное», — разъяснил Малюська.

Предлагается также ввести новую разновидность наказания — пробационный надзор. Это когда человек вместо тюрьмы попадает под контроль органа пробации.

«Он несёт определённые обязанности, например, устроиться на работу, пройти лечение, обучение, иногда за его передвижением будет следить электронный мониторинг. Люди, которые проходят пробации, уже сейчас фактически не совершают новых преступлений. 98% людей абсолютно нормально ресоциализируются. Крайне эффективное средство воздействия на преступников», — считает чиновник.

Кроме того, предполагается максимально расширить сферы применения общественных работ как вида наказания. И здесь речь идёт не о тяжких преступлениях, а о мелких, когда человека отправлять в места лишения свободы нет смысла. Общественные работы будут применены как основной, так и как дополнительный вид наказания, например, вместе с пробационным наблюдением.

«Мы предлагаем отменить такой вид наказания как ограничение свободы, когда человек ночует в исправительном центре, а в течение дня может выходить за его пределы. Зачем такое наказание существует и какова его цель – не совсем понятно. Соответственно мы хотим, чтобы ограничение свободы было заменено пробационным надзором. Кроме того, мы хотим максимально индивидуализировать наказание. И делаем фокус на оценке рисков и потребностей каждого осуждённого. Такая оценка будет служить базой для определения последующей судьбы осуждённых. Например, условно досрочное освобождение, по которым сейчас освобождаются около 30% всех осуждённых, причём такое освобождение происходит по довольно размытым основаниям. Мы хотим, чтобы условно досрочное освобождение происходило на основании научно обоснованного статистического метода – риска повторного совершения преступления таким осуждённым», — отметил Малюська.

Он также рассказал, что Минюст инициирует запуск универсальных учреждений исполнения наказаний с несколькими уровнями безопасности, чтобы разного уровня опасности преступники могли содержаться в пределах одного учреждения. А также чтобы такие учреждения содержали отдельные, изолированные участки следственных изоляторов.

«Это даст нам значительную экономию бюджетных средств и позволит закрыть большое количество полупустых тюрем. С другой стороны, заключённые смогут находиться ближе к своим семьям — получать передачи и чаще общаться с родными. Мы также хотим внедрить оценку или же рейтингование учреждений отбывания наказания в зависимости от многих факторов — уровень соблюдения прав человека, условий обеспеченности осуждённых, качества оценки рисков и потребностей… Всё это позволит нам сделать систему, с одной стороны, дешевле, с другой стороны – существенно более эффективной», — подчеркнул министр.

Кстати. Концепция реформирования (развития) пенитенциарной системы Украины была принята ещё правительством Гройсмана в сентябре 2017 года.

Как сообщала Одесса News, министр юстиции Денис Малюська внезапно, в один из январских воскресных дней 2020 года, посетил СИЗО в Одессе.