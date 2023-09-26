США обнародовали план реформ для украинской власти

США передавали Украине план реформ, которые ей нужно завершить для продолжения американской помощи.

Посольство США в Киеве подтвердило подлинность опубликованного документа.

Вашингтон составил перечень приоритетных реформ в рамках диалога, который продолжается с Украиной и сторонами, заинтересованными в будущем успехе, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Ппосольства. Далее он будет обсуждаться на многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе.

«Этот перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнёрами в рамках нашей неизменной поддержки Украины и её усилий по интеграции в Европу – цели, которую Соединённые Штаты решительно поддерживают. Целью этих усилий является определение приоритетов и консолидация шагов по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами», – говорится в документе.

25 сентября «Украинская правда» сообщила, что заместитель советника Белого дома по нацбезопасности и вопросам международной экономики Майк Пайл отправил координационной платформе доноров письмо со списком приоритетных реформ, которые должна провести Украина для продолжения предоставления ей военной помощи. Издание опубликовала текст письма, которое, по данным журналистов, было отправлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и в Офис Президента Украины.

В документе расписаны реформы по приоритетности их внедрения: до трёх месяцев, три – шесть месяцев, один год и 18 месяцев. Они касаются функционирования наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов, Высшего совета правосудия, а также судебной ветви власти Украины в целом.

Также в течение года Украина должна реформировать процессы и процедуры вооружения и госзакупок в соответствии со стандартами НАТО относительно «прозрачности, подотчётности, эффективности и конкуренции в сфере оборонных закупок, без ущерба для боеспособности». Позже издание добавило, что это письмо – «предварительный рабочий проект».

Для справки. Межведомственная донорская координационная платформа для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины в рамках финансового «Рамштайна» начала работу в январе 2023 года. В 2024 году Украине нужно будет не менее 42 млрд дол США внешнего финансирования, отмечали в Минфине в начале августа.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США и партнёры выделили Украине более 76 млрд дол США на прямую оборонную помощь во время войны.

Одесса News информировала, что 21 сентября 2023 года в рамках рабочего визита в Соединённые Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с министром обороны США Ллойдом Остином.

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