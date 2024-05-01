Латвия предоставит Украине новую партию военной помощи

Латвия утвердила предоставление Украине новой партии военной помощи.

Об этом 30 апреля сообщила премьер страны Эвика Силиня в соцсети X, пишет издание ГОРДОН.

«Правительство только что утвердило передачу Вооружённым силам Украины зенитных установок NBS, тактических беспилотных систем наблюдения и другого важного оборудования и технических средств. Это поможет улучшить как противовоздушную оборону, так и разведывательные возможности Украины», – написала она.

Силиня добавила, что Латвия ежегодно выделяет на военную поддержку Украины 0,25% ВВП.

«Каждым грузом мы подтверждаем дружбу к народу и его борьбу с агрессором Россией, которая является самой большой угрозой мировому миру и безопасности. Мы будем продолжать поддерживать Украину как на двусторонней основе, так и вместе с нашими союзниками», – заявила она.

Одесса News информировала, что Латвия – одна из стран, последовательно помогающих и поддерживающих Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия доставляла в Украину вертолёты Ми-2 и Ми-17, самоходные гаубицы (САУ) M109 и другое вооружение. 11 апреля 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки Украины на 10 лет.

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