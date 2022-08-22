Латвия поставила Украине ещё шесть американских самоходных гаубиц (САУ) M109.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Ещё шесть гаубиц M109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя. Я искренне благодарен моему латвийскому коллеге Артису Пабриксу и народу Латвии за их непоколебимую поддержку. Вместе мы победим», – написал глава Минобороны Украины.

Пабрикс подчеркнул, что поддержка Украины западными странами не должна прекращаться, пока она не освободит всю свою территорию от российских захватчиков.

Кстати. Латвия является одной из стран, которая оказала Украине наиболее существенную поддержку по отношению к валовому внутреннему продукту страны. В частности, Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger на сумму более €200 млн.

Как сообщала Одесса News, в августе Латвия передала Украине два вертолёта Ми-17 и два Ми-2.

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