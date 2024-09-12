Госсекретарь США Блинкен в Киеве объявил о новом пакете поддержки для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 сентября на пресс-конференции в Киеве объявил о новом пакете поддержки для Украины.

Видеозапись опубликована в YouTube Reuters, пишет издание ГОРДОН.

«Сегодня мы объявляем о выделении $325 млн нового финансирования на восстановление энерго- и электросетей Украины, и мы привлечём дополнительную поддержку от стран G7+, когда в ближайшие пару недель у нас состоится встреча координационной группы по энергетике», – сказал Блинкен.

Кроме того, США выделят $290 млн на гуманитарную помощь для предоставления важных услуг, «таких, как безопасная питьевая вода, еда, жильё, медицина, людям в Украине и по всему региону, которые были перемещены в результате войны».

«И, наконец, мы объявляем о выделении $102 млн дополнительного финансирования на гуманитарное разминирование, чтобы помочь очистить территорию от мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые Россия оставила по всей Украине», – подчеркнул Блинкен.

Как сообщала Одесса News, Блинкен 11 сентября приехал в Киев вместе с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми, который объявил о новом пакете помощи для Украины на более чем £600 млн (более $783,42 млн по курсу Банка Англии).

Фото: ЕРА

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