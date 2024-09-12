Украинские разведчики уничтожили в Чёрном море российский самолёт Су-30СМ

В ходе операции в акватории Чёрного моря 11 сентября воины спецподразделения ГУР МО Украины с ПЗРК уничтожили российский боевой самолёт Су-30СМ.

Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

Упавший в море истребитель был в составе 43-го отдельного морского авиационного полка воздушно-космических сил страны-агрессора РФ, базирующегося на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.



Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом примерно в 5.00 11 сентября. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолёта Ан-26, а также вертолётов Ми-8 и Ка-27.



В обеденное время россияне доложили командованию об обнаруженном в море в 70 км северо-западнее мыса Тарханкут характерном пятне от авиационного горючего, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ.



Стоимость такого самолёта составляет ориентировочно $50 млн, отметили в ГУР МО.

Одесса News информировала, что с 24 февраля 2022 года Силы обороны Украины уничтожили 368 российских самолётов.

Фото иллюстративное

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